Météo en Tunisie : Pluies attendues sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie sera particulièrement marquée par des pluies attendues sur le nord et le centre lundi 8 mai 2023. Des nuages parfois denses avec pluies temporairement orageuses et parfois intenses sur le nord et le centre seront constatés. Ces pluies concerneront des régions du sud l’après-midi. Chute de grêles par endroits.

Vent de secteur nord relativement fort de 30 à 50 km/h sur le nord et le centre ; fort à très fort de 50 à 70 km/h et atteindra temporairement 80 km/h en rafales sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

Mer moutonneuse à très agitée dans le nord et très agitée à houleuse sur les côtes-Est.

Températures en baisse remarquable et les maximales seront comprises entre 18 et 24 °C dans le nord et le centre et entre 25 et 31°C dans le sud. Elles se situeront à 13 °C sur les hauteurs et à 38°C dans l’extrême-sud.