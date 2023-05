Journées Québec Tunisie : Près de 2000 offres d’emploi au Canada proposées

Dans le cadre des Journées Québec Tunisie , près de 2000 offres d’emploi au Canada ont été proposés, précise le directeur du département de recrutement des coopérants à l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT), Imed Abdennour.

Le responsable a indiqué que le nombre des offres d’emploi proposées dans le cadre de la manifestation “Journées Québec Tunisie“, organisée en Tunisie avec la participation de plusieurs entreprises canadiennes de la province de Québec, s’est élevé, depuis le lancement de cette initiative en novembre 2020 à ce jour à 1894 postes.

Il a ajouté dans une déclaration à la TAP, que les offres ont été satisfaites à des taux élevés selon les entreprises, soulignant que le nombre exact de recrutements ne peut être établi pour le moment en raison des délais des procédures d’immigration.

Il a souligné que sept rencontres ont été organisées dans le cadres des “Journées Québec Tunisie”, organisées en partenariat entre l’ATCT et le ministère canadien de l’Immigration au Canada, dont 6 virtuelles et une en présentiel (avril 2023 ), ajoutant que la rencontre de 2020 a fourni 139 postes d’emploi en présence de 17 entreprises canadiennes de la province de Québec, dans plusieurs spécialités.

Au cours de l’année 2021, les Journées Québec Tunisie marquées par la participation de 44 entreprises canadiennes ont fourni 37 postes d’emploi dans le secteur du textile et de la couture et 438 postes d’emploi dans plusieurs autres spécialités. En 2022, 72 postes d’emploi ont été offerts dans le secteur du textile et de la couture avec la participation de 73 entreprises. Selon le responsable, le nombre de postes proposés en avril 2023 est estimé à 286 emplois (15 entreprises participantes).

Abdennour a affirmé la réussite de ces journées grâce à la compétence des postulants, soulignant que le nombre de placements au Canada dans le cadre de la coopération technique s’est élevé au cours des trois dernières années à 1180 coopérants.