La 5G en Tunisie et ses avantages, clé de l’accélération digitale, présentés en marge du Huawei ICT Summit

Le prochain déploiement de la 5G en Tunisie, ses avantages et son rôle clé dans l’accélération digitale, en plus de la stratégie idéale à suivre en se basant des expériences tierces, sont présentés en marge du Huawei ICT Summit.

Organisé par Huawei Tunisie, l’événement est organisé dans l’hôtel Four Season, lundi 08 mai 2023, en présence de Nizar Ben Néji, Ministre des Technologies de la Communication, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li, et de M. Hou Wei, Président of Northern Africa Region CNBG de Huawei, les responsables de Huawei en plus des PDG des trois opérateurs des télécommunications en Tunisie.

Le ministre tunisien Nizar Ben Néji a exprimé sa conviction que les technologies de réseaux mobiles continueront à évoluer au fil du temps, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux usages et services grâce à l’arrivée de la 5G.

«Pour garantir la réussite du 5G en Tunisie et le saut en performance promis par cette cinquième génération, il est essentiel de maintenir un dialogue continu entre l’ensemble des intervenants : gouvernement, régulateurs, opérateurs télécom, tous les exploitants de l’infrastructure, les fournisseurs et les équipementiers du domaine des télécommunication», a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs remercier huawei pour l’organisation de cet évènement permettant le renforcement des partenariats nationaux et internationaux, échanger des idées et collaborer pour relever les défis introduits par les technologies émergentes.

La 5G au cœur de la stratégie de digitalisation de la Tunisie: les experts de Huawei exposent ses avantages

Au cours de l’événement organisé par Huawei, les experts ont souligné que la technologie 5G est un élément essentiel de la stratégie de numérisation de l’économie tunisienne pour favoriser la croissance et l’inclusion numérique. Avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, la 5G est déjà considérée comme un véritable succès commercial comme le démontre les exemples thaïlandais et allemand.

Les participants à l’événement ont présenté les dernières tendances et de nombreux cas d’utilisation de la 5G applicables en Tunisie. Huawei a également abordé l’évolution de la 5G pour les entreprises et les industriels, soulignant l’importance de ce marché en pleine croissance, en raison de la forte demande pour des solutions de connectivité de haute qualité et de faible latence.

La 5G est considérée comme un véritable moteur de la transformation numérique car elle est suffisamment flexible pour gérer une variété de cas d’utilisation différents, ce qui la distingue des générations précédentes, qui se sont principalement concentrées sur l’augmentation des débits.

Huawei a confirmé sa volonté de participer à l’essor de l’industrie des télécommunications en Tunisie et de se positionner comme un partenaire stratégique dans la transformation numérique du pays. Cette journée a donc permis de mettre en avant l’importance de la 5G dans la stratégie de transformation numérique de la Tunisie et les nombreuses opportunités qu’elle offre aux entreprises et aux industriels.

Présenté comme un mini mobile world Congress de Huawei, Il a été exposé dans la salle des conférence du Huawei ICT Summit, les dernières solutions présentées lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone et les dernières tendances de la connectivité mobile.

Tekiano