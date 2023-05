Attaque à Djerba : Déclaration officielle du ministère de l’intérieur

Le ministère Tunisien a émis un communiqué officiel pour éclairer l’opinion publique concernant l’attaque criminelle survenue à Djerba et au alentour de la synagogue de la Ghriba dans la nuit du mardi 09 mai 2023.

Un agent de la Garde nationale maritime de Aghir Djerba a tué, mardi soir, son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions. Il a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre, a détaillé le ministère de l’Intérieur.

L’opération a fait un bilan de six sécuritaires blessés, dont un est décédé et deux visiteurs qui ont également trouvé la mort (un tunisien et un français) outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

D’après un autre communiqué du département des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, les deux victimes parmi les visiteurs sont de nationalités tunisienne (30 ans) et française (42 ans).

Le Ministère de l’Intérieur confirme que la Synagogue et son entourage ont été encerclés, et que toutes les personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la Synagogue ont été sécurisées.

Les investigations se poursuivent pour connaître les raisons de cette attaque perfide et lâche.

