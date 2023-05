Des capsules éducatives gratuites pour faciliter la révision éditées par Re:School for University

Des capsules éducatives gratuites pour faciliter la révision c’est ce que propose Re:School for University. Les examens de fin d’année ont débuté ou s’apprêtent à commencer dans plusieurs universités tunisiennes. Les étudiants sont pour la plupart d’entres eux en plein période de révision.

Pour changer un peu du papier et du crayon, nous vous proposons une autre méthode de réviser en consultant des vidéos YouTube. Re:School for Unversity met à la disposition des internautes des cours gratuits dédiés aux étudiants en mathématiques appliquées en faisant appel au professeur Walid Miladi, maître assistant à l’institut supérieur d’informatique ISI et directeur du centre 4C-ISI.

Proposées en format court, entre 4 et 16 minutes, pour les vidéos les plus longues, des concepts comme la Méthode de Newton, la Méthode de Dichotomie ou encore Interpolation et Approximation sont expliqués et vulgarisés.

L’enseignant donne des exemples concrets pour faciliter l’assimilation de ces notions scientifiques. On partage avec vous des exemples de ces vidéos de cours de mathématiques appliquées en ligne accessibles gratuitement :

La plateforme Re:School for Unversity propose aux enseignants universitaires qui désirent augmenter en compétence par des cours en ligne professionnelles de participer à cette initiative.

I.D.