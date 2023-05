Programme Nabta : Appel à candidature pour les porteurs de projets pro-nature

Un appel à candidature est lancé au profit des porteurs de projets pro-nature dans le cadre du programme Nabta, réalisé par INCO et le Campus AFD. Dans le deuxième plus grand hotspot de biodiversité mondial, le programme Nabta vise à rassembler des acteurs engagés dans le changement et la préservation de la biodiversité.

Nabta est un programme liant biodiversité et développement de projet, qui s’adresse à 25 porteurs de projets pro-nature, francophones, entrepreneurs ou bien intrapreneurs (collectivités territoriales, associations, ONG, université, etc.), issus de 5 pays (Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban)

Les projets acceptés disposeront d’un impact positif sur la biodiversité et sa prise en compte, et ce, dans une diversité de secteurs d’activités (médias, industries culturelles et créatives, villes durables, industries, etc.)..

À la suite de la phase de l’appel à candidature, se terminant le 28 mai 2023, et de la phase de sélection, les candidats seront amenés à se rencontrer et à échanger dès juillet 2023 avant d’entamer les workshops et coachings de septembre 2023 à février 2024, à raison d’environ 4h d’accompagnement collectif par semaine.

Lien du formulaire d’inscription : https://afd.wiin.io/fr/applications/nabta

Un accompagnement transdisciplinaire, liant enjeux liés à la biodiversité et développement de projet

Outre la protection des ressources naturelles et la limitation des impacts environnementaux négatifs, le programme d’accompagnement vise la transmission aux participants de clés de compréhension quant à la restauration de la biodiversité. Plus qu’une montée en connaissance, les participants seront amenés à se positionner eux-mêmes en tant que porte-parole des enjeux environnementaux actuels.

Challenger leurs business model, accélérer leurs projets, mettre en place une méthodologie de mesure d’impact cohérente, monter en compétences digitales… autant d’enjeux sur lesquels les participants seront amenés à avancer, de manière individuelle et collective.

Plus d’informations sur le site https://www.biodiversitypartnersprogram.com/editions/2023-northern-africa

