La superapp AYOBA atteint plus de 25 millions d’utilisateurs actifs par mois

Ayoba, la super application africaine annonce qu’elle franchi une étape importante en dépassant la barre des 25 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 20 millions d’utilisateurs mensuels actifs en décembre 2022. La plateforme est disponible dans le monde entier, mais est essentiellement focalisée sur le continent africain. Parmi les territoires clés figurent le Nigeria, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Ghana, la Côte d’Ivoire, l’Ouganda et la République du Congo.

« 25 millions d’utilisateurs, c’est une étape importante que nous avons franchi pour notre quatrième anniversaire », déclare Burak Akinci, DG de l’entreprise. « Notre parcours a été transformateur, et les réactions positives de nos utilisateurs alimentent notre volonté d’innovation. Nos utilisateurs sont au cœur de nos progrès et nous leur sommes reconnaissants pour le soutien qu’ils nous témoignent. »

Les efforts déployés jusqu’à présent par ayoba ont porté sur l’amélioration des fonctions de communication et de contenu. Celles-ci ont été bien accueillies, avec une augmentation de 35 % des messages et de 16 % des stories et des appels VoIP. Les utilisateurs ont consulté 88 millions de cartes sur toutes les chaînes d’information, dans des domaines tels que le divertissement, l’éducation, l’alimentation, la mode et bien d’autres encore.

« Le premier quadrimestre de 2023 a été pour ayoba, une période significative en termes de croissance et de développement, étant donné que nous avons amélioré nos fonctionnalités de socialisation et de messagerie, de même que notre expérience microapp et ajouté de nombreuses autres fonctionnalités », à en croire Akinci.

L’introduction de la nouvelle page d’accueil « explorer » marque une avancée significative pour la version Android d’ayoba. Cette page, actuellement en phase pilote, sera déployée dans tous les territoires clés à l’avenir. Elle comporte un design simplifié pour une navigation facile à travers le contenu de haute qualité d’ayoba et met en évidence les thèmes destinés à nos utilisateurs.

La section des micro-application a également connu une évolution significative au cours du premier trimestre chez ayoba, puisqu’un raccourci a été ajouté dans la barre de navigation inférieure. Cette section, désignée comme un ” écosystème en évolution pour les petites entreprises africaines ” – et quelques grandes – permet aux fournisseurs de services d’accéder facilement à la base d’utilisateurs existante d’ayoba avec un minimum d’effort. Les micro-applications les plus populaires actuellement sont “live scores” (permettant aux utilisateurs d’obtenir les derniers résultats sportifs), “ayoba gifting”, “video play apps”, sports et shopping.

Né d’un partenariat avec MTN, ayoba est disponible sur tous les utilisateurs, qu’importe le reseau GSM. Dans certains territoires couverts, les utilisateurs d’ayoba reçoivent des données internet gratuites, ce qui amplifie sa proposition de valeur. L’ambition pour ayoba est d’atteindre 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels d’ici 2025, conformément à la stratégie 2025 de MTN.

Tekiano avec communiqué