Programme Startup Act : De nouveaux labels de startups attribués au titre de la session d’avril 2023

Dans le cadre du programme Startup Act , de nouveaux labels de startups au titre de la session d’avril 2023 ont été octroyés par le ministère des Technologies de la Communication. Le ministère a attribué, le 9 mai 2023, 14 nouveaux labels de Startups portant le total des labels octroyés dans le cadre du programme ‘Startup Act’ à 884.

Conçu pour faciliter le lancement et le développement des startups en Tunisie, le programme “Startup Act” intègre 20 mesures de soutien aux entrepreneurs, investisseurs et startups.

Rappelons, qu’un programme public “Startup Tunisia” a été inscrit dans le cadre du Plan national stratégique Tunisie Digitale 2016-2021 et a été reconduit dans le cadre de la Stratégie nationale de la transformation numérique 2021-2025.

Ce programme vise à permettre aux startups tunisiennes de bien réussir sur les plans régional et mondial et à faire de la Tunisie un Hub pour les entreprises innovantes, en attirant les entrepreneurs et sociétés africaines et de la région méditerranéenne.

Ce programme repose sur trois piliers principaux. Il s’agit, en premier, du Startup Act, promulgué le 17 avril 2018. C’est un cadre juridique dédié à la promotion des startups qui se lancent en Tunisie ou qui s’y installent. Il est basé sur un label de mérite et une série d’avantages et d’incitations en faveur des entrepreneurs, des startups et des investisseurs.

e deuxième pilier c’est le “Startup Invest”, un cadre d’investissement pour faire émerger une industrie de Venture Capital (VC) solide et dynamique. Ce cadre repose sur 3 instruments : le Fonds de Fonds ANAVA, un Incubateur de Sociétés de Gestion, et le Fonds de Garantie des Startups.

Le troisième pilier c’est le “Startup Empower”, un schéma d’appui dédié aux Startups et aux Structures de Soutien de l’écosystème (SSO). Ce schéma se décline en 3 missions : le financement des startups et des SSO, l’animation de l’écosystème, et les connexions internationales.

D’ici à 2024, “Startup Tunisia” ambitionne de créer 1000 startups et 10 mille emplois et de réussir à permettre l’éclosion d’au moins une licorne avec la réalisation d’un milliard de dinars de chiffres d’affaires. Ces objectifs devraient être atteints à travers le programme de labellisation, qui est le cœur du “Startup Act”. Le programme a démarré en avril 2019. Depuis, chaque mois, environ une vingtaine de startups sont labellisées et/ou pré labellisées, parmi une cinquantaine de candidatures en moyenne.

La mise en œuvre de Startup Tunisia a été confiée à la société Smart Capital, société de gestion agréée par le Conseil des marchés financiers.

Dans le cadre de ce programme, toute startup labellisée a le droit d’ouvrir un compte spécial en devises étrangères. Les startups labellisées sont aussi exemptées de l’impôt sur les sociétés et sont considérées comme des opérateurs économiques agréés en vertu du Code des douanes. Elles sont, par ailleurs exemptées des procédures d’homologation et de contrôle technique à l’importation du CERT (Centre d’Etudes et de Recherche en Télécommunication) et bénéficient d’une carte technologique.

Tekiano avec TAP