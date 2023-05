Sortie du nouveau Zelda : Nintendo espère relancer les ventes de Switch grâce à son jeu populaire

La sortie du nouveau Zelda , le jeu épique et très populaire de la firme de jeu vidéo Nintendo est prévu pour vendredi. Le jeu Zelda , créé 40 ans auparavant est une saga des plus populaires chez Nintendo. Le géant japonais espère relancer les ventes de sa console Switch vieillissante grâce à la sortie du dernier épisode de la saga Zelda.

Shigeru Miyamoto, créateur vedette de Nintendo et du personnage Mario, a lancé Zelda il y a de cela 40 ans. Le jeu se distingue par des puzzles à résoudre, des éléments d’action et un univers propre à la série.

Le premier épisode de “La légende de Zelda”, sorti en 1986, offrait une vaste contrée inspirée des explorations d’enfance de Miyamoto, qui s’est aussi dit influencé par les aventures d’Indiana Jones.

Les joueurs y incarnent toujours Link, cet elfe vêtu de vert et armé d’une épée. Le jeu encourageait le joueur à explorer, découvrir et cartographier son univers et relever ses défis. La série s’est vendue à ce jour à 125 millions d’exemplaires dans le monde.

“Breath of the Wild” est lancé en 2017 en même temps que la console Switch. C’est le Zelda le plus vendu à ce jour (29 millions d’unités). Nintendo compte sur le nouvel épisode de la saga pour soutenir ses résultats et relancer les ventes de sa Switch.

Le deuxième volet de “Breath of the Wild”, dernier épisode intitulé ‘Tears of the Kingdom’ pourrait devenir “la meilleure vente historique” de cette licence, avec un potentiel de chiffre d’affaires pouvant s’approcher du milliard de dollars. Le nouveau volet déchaîne déjà les passions avec des millions de vues pour chaque extrait vidéo publié sur Internet.

I.D.