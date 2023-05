Match Espérance de Tunis vs Al Ahly : où regarder la demi-finale de ligue des champions du 12 mai?

Le Match Espérance de Tunis vs Al Ahly se joue vendredi 12 mai 2023 au stade Hammadi Agrebi à Radès à huis clos. Le match EST vs El Ahly se joue à 20h et compte pour les demi-finales aller de la Ligue des champions d’Afrique de football.

Nabil Maaloul, le coach sang et or a déclaré lors d’une conférence de presse que l’Espérance de Tunis est déterminée à remporter cette rencontre, affirmant que “les joueurs, après les deux dernières défaites en championnat, sont conscients de l’importance du défi et affichent une grande détermination à franchir ce premier écueil avant le match retour au Caire”…

Vous pouvez regarder le Match Espérance de Tunis vs Al Ahly en direct live sur la chaine Watania 1 terrestre et beinsports Premium 4. Le streaming du Match Espérance de Tunis vs Al Ahly est accessible sur le site de beinconnect.

Tekiano