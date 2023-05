L’Université Tunis El Manar a signé deux accords de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation avec deux établissements universitaires algériens à savoir l’université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi et l’Université de Constantine 3 salah BOUBNIDER. Les deux accords ont été signés en marge d’une visite que le président de l’université de Tunis El Manar a effectuée du 6 au 8 mai courant en Algérie, lit-on sur la page facebook de l’université tunisienne.

La coopération porte, notamment, sur l’appui à la cotutelle de mémoires de master et de thèses de doctorat, la codiplômation, et l’élaboration de programmes liés à l’accompagnement de la mobilité du cadre pédagogique, des étudiants et du cadre administratif.

Il s’agit, en outre de renforcer l’organisation conjointe de conférences et de séminaires scientifiques, d’encourager le partenariat dans le domaine des publications universitaires scientifiques et pédagogiques et de participer aux appels d’offres bilatéraux pour financer des projets de recherche communs, mettre à jour leurs priorités, élargir leurs domaines et soutenir leurs ressources financières.

L’Université de Tunis El Manar œuvre, à travers ces deux accords de coopération, à mettre en place un cadre organisationnel pour l’accueil des post-doctorants dans les institutions de recherche scientifique des deux pays.

Elle ambitionne aussi de soutenir l’échange d’expériences via des sessions de formation en valorisation de la recherche et l’utilisation optimale d’équipements scientifiques.

L’accord vise également à promouvoir la participation bilatérale à des programmes de recherche financés dans le cadre de la coopération multilatérale en coordonnant entre les structures concernées par les programmes européens de recherche et d’innovation (Horizon Europe, Erasmus+, programmes de mobilité en Afrique…).

Tekiano