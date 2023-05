Envirofest Tunisia 2023 : Films dédiés à l’Environnement, Village Écoresponsable et défilé Junk Kouture

Envirofest Tunisia 2023, le festival de Cinéma dédiés à l’Environnement et son Village Écoresponsable sont de retour pour une sixième édition du 19 au 24 mai 2023 à la Cité de la culture Chedly Klibi. Les cinq jours du festival offrent de nombreuses occasions de débattre, de s’informer et de se questionner sur l’environnement et notre relation avec notre planète, ainsi que sur nos modes de production et de consommation.

Envirofest Tunisia se propose en premier lieu de sensibiliser le public en ce qui concerne la cause environnementale à travers des projections de films documentaires. Deux projections de films environnementaux seront projetés chaque jour du festival et seront suivis par des débats.

La section EnviroFest Kids donne accès à des ateliers ludiques et éducatifs et est organisée en partenariat avec le Centre National de la Marionnette offrent un spectacle féerique de marionnettes.

La nouveauté cette année, c’est que les élèves tunisiens seront impliqués plus que d’habitude et plusieurs d’entres eux vont participer au Junk Kouture, un concours de mode durable qui propose un défilé de mode basé sur l’upcycling.

Il consiste en une création de modèles haut de gamme, par des jeunes âgés de 13 à 18 ans, à partir de pièces de vêtement recyclés et des éléments récupérés. Un défilé Junk Kouture sera organisé pour la première fois en Tunisie à l’instar de plusieurs capitales dans le monde, en marge du festival.

Village environnemental Écoresponsable avec 32 exposants

Le Village environnemental Écoresponsable abrite cette année 32 exposants. Dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation, les associations, les ONG, les structures de recherche et toutes les autres initiatives sont invitées à interagir avec le public pour élever sa conscience environnementale.

Devenu un élément incontournable du festival du film environnemental Envirofest, ce village permet au grand public de rencontrer des associations, des artistes et des artisans engagés dans la cause écologique.

Il offre des opportunités de réseautage et de collaboration aux acteurs soucieux de l’environnement, de sa préservation et de son développement durable. Il vise également à donner de la visibilité aux initiatives et aux startups écoresponsables.

Le village est structuré autour de plusieurs pavillons axés sur la protection de la biodiversité et l’éducation environnementale, la gestion, le recyclage et la valorisation des déchets (éco-design, éco-art et mode durable : mode recyclée), ainsi que la consommation responsable : agriculture et alimentation durables, hygiène corporelle et domestique écoresponsable.

Envirofest Tunisia est initié par Tunisia Cinema Foundation en collaboration avec la Cinémathèque Tunisienne, cet événement culturel, éducatif et cinématographique offre chaque année une plateforme de débats sur les questions environnementales. Il réunit de nombreux partenaires, tels que le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), les ambassades des États-Unis d’Amérique, du Canada et du Japon, ainsi que l’Union européenne en Tunisie et le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

A noter que le festival Envirofest Tunisia est un festival totalement gratuit. La cité de la culture de Tunis constitue la première étape du festival qui va parcourir par la suite au moins 8 régions tunisiennes à l’instar de Gabès, Sousse, Djerba et Redeyef. Pour connaitre les escales d’envirofest Tunisia , suivez la page Facebook.com/envirofestunisia

I.D.