Hyundai Tunisie honore ses agences les plus performantes lors de sa convention réseau annuelle

Hyundai Tunisie honore ses agences les plus performantes lors de sa convention annuelle du réseau. Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, leader du marché automobile 2022 avec 13,27% des parts de marché, a organisé sa convention réseau annuelle pour récompenser les agences les plus performantes de l’année 2022.

L’événement a également été l’occasion pour Hyundai Tunisie de faire le point sur son plan de développement en Tunisie et de présenter ses objectifs pour l’année 2023.

La convention réseau annuelle d’Hyundai Tunisie s’est tenue le 12 mai 2023 à l’Hôtel Sentido Phenicia Hammamet, en présence de ses partenaires et de ses employés.

Lors de cet évènement, Hyundai Tunisie a présenté ses objectifs pour 2023, notamment en termes de développement du réseau d’agences, d’amélioration du service client et d’élargissement de la gamme de voitures.

Hyundai Tunisie a félicité ses 20 agences, saluant leurs belles performances au cours de l’année 2022 et leur rôle central qui a contribué aux succès de l’entreprise.

Alpha Hyundai Motor a également récompensé les agences les plus performantes en leur décernant des prix comme suit :

– Meilleure Performance Vente VN 2022 : Djerba – Sousse 2

– Meilleure Activité pièces de rechanges 2022 : Ben Arous – Sousse 2

– Meilleure Satisfaction Clients VN 2022 : Sousse 1 – Charguia 2

– Meilleure Satisfaction Clients SAV 2022 : Mnihla – Megrine

– Meilleur Effort Marketing 2022 : Nabeul – Bizerte

– Meilleur Partnership 2022 : La Marsa – Sfax 2

– Meilleure Implémentation GDSI 2022 : Riyadh Al Andalous – Sfax 1

– Meilleure Application de la Garantie : Monastir

Hyundai Tunisie propose une vaste gamme de véhicules adaptés à tous les budgets, ainsi qu’une garantie de 5 ans. Elle a été également reconnue comme “Service client 2022 et 2023″ pour son excellent service et pour son engagement à respecter les droits des consommateurs, le tout a été couronné par le prix d’encouragement du meilleur partenaire en Tunisie décerné par l’ambassade de la république du Sud -Corée en Tunisie.

Le leitmotiv de cet événement :” Ensemble, on ira plus loin”, reflète l’engagement continu de Hyundai Tunisie à œuvrer avec ses agences partenaires pour continuer à offrir des produits et services de qualité supérieure à ses clients et relever de nouveaux challenges.

“Nous sommes fiers de notre réseau d’agences et de nos partenaires ainsi que des résultats de l’année 2022 réalisés avec des efforts collectifs. Nous avons hâte de continuer avec eux, en 2023, pour atteindre de nouveaux sommets”, a déclaré M. Mehdi Mahjoub le directeur général d’Alpha Hyundai Motor lors de la convention.

Il convient également de souligner que Hyundai Tunisie en tant qu’entreprise citoyenne, s’engage activement dans des initiatives RSE pour améliorer la vie de la communauté locale et préserver l’environnement. Son engagement citoyen fait partie intégrante de sa stratégie de développement en Tunisie, qui vise à être une entreprise responsable qui contribue positivement à la société tunisienne.

Communiqué