Le grand prix du président de la République des pur-sang arabes décerné aux écuries Bechir Hrairi

Le grand prix du président de la République des pur-sang arabes a été décerné au cheval “Moncef” propriété des écuries Bechir Hrairi et élevé à Zarzis et ce à l’Hippodrome de Ksar Said, dimanche 14 mai 2023.

Ce Grand prix est estimé à 127,500 mille dinars. Le Grand prix de Carthage (102 mille dinars) est revenu au cheval “Khaddem” (4 ans) qui a remporté le 2000 m devant douze autres concurrents.

Par ailleurs, les écuries Meddeb ont raflé le Grand prix de la Révolution et de la jeunesse (59,500 mille dinars) grâce à la jument “Espérance”, née et élevée en Tunisie.

De son côté, la jument “Nouve” propriété des écuries Ahmed Saied a remporté grand prix de la Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline-FNARC (34 mille dinars).

Pour sa part, le cheval “Jouini” appartenant aux écuries Akrem Talbi a terminé en pôle position des 2000m destinés aux pur-sang berbères et arabes décrochant le prix de la course (15 mille dinars).

Les prix ont été remis en présence du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Ati, du secrétaire d’Etat aux ressources hydrauliques, Ridha Gabouj, du gouverneur de la Manouba, ainsi que de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie et des représentants des ambassades du Qatar, d’Arabie Saoudite, du Maroc et de Libye en Tunisie.

Tekiano avec TAP