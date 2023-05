Nombre des étudiants tunisiens à l’étranger et répartition par pays (chiffres)

Le nombre des étudiants tunisiens à l’étranger a connu en 2022 une augmentation de 1% par rapport à 2021, selon des données statistiques publiées par l’office des Tunisiens à l’étranger (OTE). On compte 76 659 mille étudiants tunisiens qui poursuivent leurs études à l’étranger en 2022, contre 76 023 étudiants en 2021.

Les étudiants tunisiens en France constituent plus de la moitié des étudiants qui désirent poursuivre leurs études à l’étranger (57,9%) soit environ 44 355 étudiants, suivie de l’Allemagne (11%) avec 8497 étudiants, enregistrant une hausse de 13% par rapport à 2021.

En contrepartie le nombre des étudiants tunisiens en Russie a connu une baisse de 32% et une régression de 99% en Ukraine en raison de la guerre.

La directrice des bourses et prêts universitaires à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Maha Hammami avait souligné dans une déclaration à l’agence TAP que la France est la destination la plus prisée des étudiants tunisiens signalant que durant l’année universitaire 2022-2023, sur un total de 17268 étudiants tunisiens partis poursuivre leurs études supérieures à l’étranger, 6962 ont choisi la France, 3185 sont partis en Allemagne, 1090 en Espagne, 858 au Canada et 800 en Russie.

Tekiano avec Tap