Tunis Open du 15 au 20 mai 2023 : LG, sponsor de la 17e édition

Tunis Open 2023 se déroule du 15 au 20 mai sur les courts du Tennis Club de Tunis. Fière d’accompagner le centenaire du TCT, LG Electronics affiche son engagement sans faille, en apportant son soutien inestimable à la 17ème édition du tournoi ATP Challenger Tunis Open.

Fort de cette collaboration qui repose sur des valeurs communes, telles que le respect et l’engagement envers le sport, en particulier le tennis, LG qui sponsorise le tennis worldwide, est désormais fier d’être le sponsor officiel de ce prestigieux tournoi professionnel.

Ainsi, pendant toute la durée du tournoi, la marque sud-coréenne proposera une « Experience Zone » au sein du Tennis Club de Tunis. Cette zone permettra à tous les inconditionnels de tennis d’avoir accès aux nouvelles technologies et de découvrir les dernières nouveautés de la marque.

LG mettra en avant sa vision et son engagement en faveur de l’innovation, inspirant ainsi les fans de tennis grâce à ses produits premium.

A cette occasion, le DG de LG Tunisie M. Ok Jung, n’a pas caché son enthousiasme d’apporter son soutien à cette manifestation d’envergure.

« Nous sommes très fiers d’annoncer notre sponsoring à cette édition spéciale du tournoi professionnel ATP Challenger Tunis Open, une compétition de premier plan en Afrique et à l’échelle internationale organisée par le Tennis Club de Tunis qui fête cette année son centenaire », a-t-il lancé. Et d’ajouter : « Notre soutien est une marque d’ancrage de notre engagement envers le sport en Tunisie, et plus particulièrement le tennis ».

A noter que le sponsoring sportif occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie marketing de LG, faisant ainsi de cette prestigieuse marque l’un des plus grands sponsors de sport, aussi bien en Tunisie qu’à travers le monde.

Cette nouvelle collaboration témoigne, si besoin est, de l’engagement de LG envers le développement du tennis en Tunisie et confirme sa volonté de soutenir activement ce sport dans le pays. Un sport noble et « pacifiste » qui prône non seulement les valeurs de paix et de concorde, mais a le don de renforcer le mental et le physique des pratiquants, toutes catégories confondues.

Tekiano avec Communiqué