Journées du Cinéma Cubain à la Cinémathèque Tunisienne: Projections et exposition d’Affiches de films

La Cinémathèque Tunisienne invite les cinéphiles à assister aux Journées du Cinéma Cubain ‘Soy Cuba’ du 23 au 27 mai 2023 à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis.

Proposées en collaboration avec l’Ambassade de la République de Cuba en Tunisie et l’Institut cubain des arts et de l’industrie cinématographiques, ces journées sont une occasion d’ouvrir une fenêtre sur la beauté et la richesse du cinéma cubain, notamment à travers une exposition d’affiches de films célèbres et des projections.

La collection des 15 affiches de films cubains qui sera présenté en Tunisie vient d’être inscrite au Registre international de la Mémoire du Monde en tant que patrimoine documentaire de l’Humanité, approuvé par l’UNESCO, précise l’Ambassade de la République de Cuba à Tunis.

Des films cubains marquants et célèbres seront projetés à l’instar de KANGAMBA ou VIVA CUBA récompensé à Cannes ou encore trois court-métrages de Santiago Alvarez, un des fondateurs du cinéma révolutionnaire cubain.

Programme des Journées du Cinéma Cubain à Tunis:

Mardi 23 mai 2023 :

18h00 : Vernissage d’une exposition d’affiches de films cubains (Galerie Hammadi Essid)

18h30 : KANGAMBA, dir. Rogelio París, 2008, Cuba, 93′ (Salle Omar Khelifi)

Mercredi 24 Mai 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : EL BENNY, dir. Jorge Luis Sánchez, 2006, Cuba, 120′

Jeudi 25 mai 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : NOW, dir. Santiago Álvarez,1965, Cuba, 6′

MI HERMANO FIDEL, dir. Santiago Álvarez, 1977, Cuba, 16′

HANOI, MARTES 13, dir. Santiago Álvarez, 1967, Cuba, 38′

Vendredi 26 mai 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : LUCÍA, dir. Humberto Solás, 1968, Cuba, 160′

Samedi 27 mai 2023 : (Salle Tahar Chériaa)

18h30 : VIVA CUBA, dir. Juan Carlos Cremata, 2005, Cuba, 80′

