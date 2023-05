Lancement de l’association humanitaire “Insaniyyah”

Ismaïl Gharbi, le joueur franco-tunisien-espagnol qui évolue au PSG, a récemment lancé son association humanitaire en Tunisie. Le 2 mai 2023, à Djerba, il a officiellement annoncé la création de son association baptisée “Insaniyyah”.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le jeune attaquant de 19 ans a exprimé son engagement à venir en aide aux enfants les plus démunis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @insaniyyahasso

L’objectif principal d’Insaniyyah est d’apporter un soutien éducatif et une aide alimentaire aux enfants défavorisés. Gharbi souhaite ainsi contribuer à améliorer leurs conditions de vie et à leur offrir de meilleures perspectives d’avenir. Il est motivé par le désir de faire une différence positive dans la société et de redonner à sa communauté.

En lançant son association humanitaire, Ismaïl Gharbi espère que ce premier projet sera le début d’une série d’autres initiatives similaires.

Cette initiative souligne l’engagement social de Gharbi, qui utilise sa position d’influence en tant que joueur de football pour apporter une contribution significative à la société. Son association Insaniyyah est un exemple inspirant de solidarité et de responsabilité sociale, encourageant d’autres personnalités publiques à s’impliquer dans des actions humanitaires similaires.