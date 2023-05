Le groupe américain Dina Preston Band en tournée sur 5 villes tunisiennes, et c’est gratuit, informe l’Ambassade des États-Unis en Tunisie initiatrice de la tournée avec le soutien du Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’État américain.

Le Dina Preston Band, venu directement de l’état de l’Arizona, produira une tournée de concerts magiques à partir du 19 mai, avec une série de workshops et de concerts gratuits qui se dérouleront dans 5 villes tunisiennes.

Les concerts, gratuits, se produiront le lundi 22 mai à Djerba (L’agora Djerba), le mercredi 24 mai à Gafsa (Maison des jeunes – El Ksar), le jeudi 25 mai à Kairouan (au Bassin des Aghlabides), le vendredi 26 mai à Sousse (places des villes jumelées), et samedi 27 mai à Tunis (Porte de France).

Mise à part ces concerts, ils organiseront également des workshops et des master classes dans ces cinq villes ainsi qu’à Tozeur.

Les workshops vont porter sur le processus créatif derrière la composition musicale. En analysant la structure, la mélodie, et les paroles de la chanson, les lycéens auront un aperçu de l’art de faire de la musique tout en exprimant leur propre créativité en participant à la performance. En mettant l’accent sur les échanges interculturels, ces ateliers mettront en valeur le pouvoir de la musique à promouvoir la compréhension et l’appréciation entre différents pays et cultures.

Fusion avec la culture musicale tunisienne

Le Dina Preston Band, en collaboration avec des étudiants du réseau des clubs de musique Tunisia88 , présentera également “When The World Calls Your Name”, une chanson de leur nouvel album intitulé “We’ve Been Everywhere”.

Ce projet mêle les influences musicales américaines et tunisiennes d’une manière unique et marquante et met en valeur une fusion des voix et des rythmes tunisiens traditionnels avec des sonorités américaines, offrant ainsi une expérience jamais produite. Les paroles de la chanson mettent l’accent sur les thèmes de la solidarité familiale et de l’optimisme, et sont interprétées à la fois en anglais et en arabe.

Le projet du Dina Preston Band met en lumière la diversité des deux pays, leur riche patrimoine musical, et démontre le pouvoir unificateur de la musique.

La collaboration entre le Dina Preston Band et Tunisia88 montre comment la musique peut rassembler des personnes de différentes origines pour créer quelque chose de vraiment remarquable. De plus, Dina Preston Band donne l’opportunité à des artistes tunisiens de se produire en première partie des concerts, comme dans le concert de Tunis où Houyem Ghattas et Yasser Jeradi en feront partie.

Programme concerts Dina Preston Band + workshops

Vendredi 19 mai : TUNIS : Workshop l’après-midi au Conservatoire Riadh El Fahri, Gammarth à 17h30

Samedi 20 mai: TUNIS: Workshop au Tunis Business School (El Mourouj) à 14h00

Lundi 22 mai : DJERBA : Workshop à l’Agora Djerba à 16h00. Concert à l’Agora Djerba à 19h00

Mardi 24 mai : TOZEUR: Workshop au Tozeur Business Center à 10h00GAFSA : Workshop à El Ksar – Maison des jeunes El Ksar à 16h00. Concert à 17h30

Jeudi 25 mai : KAIROUAN : Concert près du bassin des Aghlabides à 19h00

Vendredi 26 mai :SOUSSE : Workshop après-midi à l’Institut de musique à 14h00. Soir : concert à Sousse à la place des villes jumelées sur la plage à 19h00Samedi 27 mai :

TUNIS : Concert à 19h00 à Porte de France

Tekiano avec communiqué