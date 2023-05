Tunisian Artificial Intelligence Society (TAIS) officiellement lancée par RECONNECTT

Tunisian Artificial Intelligence Society (TAIS) ou la société Tunisienne de l’Intelligence Artificielle, vient de voir le jour et vise notamment à promouvoir une culture d’intelligence artificielle en Tunisie précise l’association RECONNECTT, le réseau de l’élite tunisienne à l’étranger, initiateur du projet.

La Société tunisienne de l’IA est un forum de discussion et de réflexion autour l’intelligence artificielle qui regroupe plus d’une vingtaine d’experts tunisiens en intelligence artificielle avec des profils variés, mais complémentaires. Dans le panel figure des chercheurs des universités les plus réputées dans le monde, mais également des dirigeants et des experts dans des postes clés dans les grandes entreprises du GAFAM et dans le secteur financier. En outre, le réseau de la Tunisian AI Society s’étend sur l’Europe et les pays nord-américains, en plus des experts tunisiens résidents en Tunisie.

La réunion inaugurale de la Tunisian AI Society s’est tenue le 15 avril 2023 à distance. La session a été modérée conjointement par le Dr. Sami Ayari, président et fondateur de RECONNECTT et Dr. Salma Jamoussi, maître de conférences à l’université de Sfax et lauréate du prix Tunisian Women in Tech 2022.

Les membres de Tunisian AI Society présents ont discuté, sur la base d’une feuille de route proposée par les deux modérateurs. La discussion a porté sur l’objet du réseau, sa stratégie globale ainsi que sur ses axes d’action sur le court et le moyen terme.

Les experts membres de la Tunisian AI Society se sont montrés disposés à constituer une force de proposition pour définir une stratégie tunisienne en matière d’IA. L’idée d’un livre blanc en matière de l’IA en Tunisie a été discutée lors de la première réunion. L’association aspire à partager les savoirs et les compétences des membres avec les jeunes Tunisiens, sur le plan des compétences techniques comme des compétences sociales et de communication. Les différents axes de travail concernent les stages de formation, les partenariats avec les universités tunisiennes publiques et privées, l’organisation d’évènements scientifiques, etc.

L’accent a également été mis sur l’importance des réseaux sociaux et du développement des relations professionnelles pour les jeunes Tunisiens. Un intérêt particulier a été porté sur la consolidation des compétences des diplômés tunisiens afin d’améliorer leur employabilité dans les domaines de la data et de l’IA en Tunisie et à l’international.

La première réunion de la Tunisian AI Society a été clôturée avec l’objectif de constituer des groupes de travail sur les axes d’actions possibles. Le but est de formuler des propositions afin de définir un plan d’action du réseau à court et à moyen terme.

Le comité des conseillers du Tunisian AI Society (TAIS) sont :

Dr. Sami Ayari , Président et fondateur de RECONNECTT & Coordinateur général du Tunisian AI Society, France

Dr. Hassine Saidane , Fondateur d’Optimal Data Science- Californie, États-Unis

Dr. Nahla Ben amor , Professeur d’informatique à l’ISG- Tunis, Tunisie

Dr. Asma Ben Abacha , Chercheur principal chez Microsoft Health AI- Maryland, États-Unis

Farouk Ferchichi , Président, Envestnet Data & Analytics-Texas, États-Unis

Hichem Sellami , Architecte en chef des solutions et cofondateur d’Incorta- Californie, États-Unis

Dr. Zina ben Miled , Professeur associé à la Purdue School of Engineering and Technology- Indianapolis, États-Unis

Dr. Karima Zmerli , Directrice Google, New york, États-Unis

Dr. Hassen Dhrif , chercheur senior -Manager Amazon- Washington, États-Unis

Dr. Imed Zitouni , Directeur de l’ingénierie chez Google- Washington, États-Unis

Karim Hajjaji , Santander – Global Banking and Markets – Global COO, Royaume-Uni

Pr. Mohamed Jmaiel , Professeur en informatique-Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax, Co-Fondateur Cluster HealthTECH, Tunisie

Pr. Brahim Hnich , Professeur d’informatique, Université de Monastir, Tunisie

Dr. Maledh Marrakchi , Fondateur MindofMind, Tunisie

Dr. Salma Jamoussi , Professeur associé d’informatique-Université de Sfax- Prix Tunisian Women in Tech 2022, Tunisie

Pr. Faten Chaieb , Professeur d’informatique à l’Efrei Research Lab, Université Paris Panthéon-Assas, France

Pr. Ali Guermazi , Professeur de radiologie et de médecine à l’école de médecine de l’université de Boston, Massachusetts, États-Unis

Dr. Wissem AJILI BEN YOUSSEF , Professeur associé, Directeur des programmes MBA finance, ESLSCA Business School, prix Tunisian Women in Finance 2022, France

Pr. Riadh Dhaou , Professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse, France

Pr. Imène Brigui , Professeur EM Lyon business school – AI, Chercheuse, Directrice académique du MSc. DS & AI Strategy, Forbes Contributeur, France

Pr. Olfa Nasraoui , Professeur titulaire de la chaire, directeur fondateur du Knowledge Discovery & Web Mining Lab, PI d’ATHENA -NSF ADVANCE, Univ. de Louisville, États-Unis

Dr. Zaineb CHELLY DAGDIA-GARCIA , Professeur associé Laboratoire de données et d’algorithmes pour une ville intelligente et durable (DAVID), UVSQ, Université Paris-Saclay, France

Dr. Emna Harigua , Scientifique des données et bio informaticiennes, spécialisé dans la découverte et la conception de médicaments assistées par ordinateur, Institut Pasteur Tunis, Tunisie

Dr. Amel Ghouila , Chargée de programme principal Écosystème Data Science, Sciences Quantitatives, Santé Globale, Seattle, États-Unis

Dr. Naoual Amrouche , Professeur associé en Marketing, Long Island University, États-Unis

Karim Souidi , Consultant principal, statistiques et analyses- Ontario, Canada

Dr. Ferdaous Chaabane , Professeur associé et Conseiller scientifique pour les applications industrielles, SUPCOM- Tunis, Tunisie

Firas Hadj Taieb , Co-responsable mondial de la stratégie et de la recherche en matière de trading quantitatif, Instinet-Londres, Royaume-Uni

Dr. Rahma Beaugrand, Directeur général adjoint, responsable du conseil aux clients et de l’avant-vente pour le Moyen-Orient et le Sud, SAP-Dubaï, émirats arabes unis.

L’équipe experte de Coordination (RECONNECTT) :

Dr. Nadia Metoui , Professeur assistant en IA responsable, données et digitalisation université de Delft – Delft, Pays-Bas

Dr. Lobna Karoui , responsable du centre d’excellence en données et IA, Capgemini France

Dr. Rim Helaoui , Directeur Innovation et stratégie en données et IA, Philips, Eindhoven, Pays-Bas

Dr. Lobna ben Khelifa , Responsable de la recherche en Éthique et réglementation de l’IA, ThinkForBL- Séoul, Corée du sud

Dr. Fedi Zouari , Responsable des algorithmes, Gense technologies- Hong Kong, Chine

Dr. Sihem Romdhani , Senior Data Scientist, Roche- Ontario, Canada

Dr. Asma Salhi , Directeur de la division R&D, akunah- Queensland, Australie

Idris Bachali losada , Ingénieur principal en apprentissage automatique, Merck-Suisse

Jihene Hadj Mbarek, Chef de projet principal, IBM Interactive, France

Tekiano avec communiqué