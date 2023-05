JACC : Expositions, concours et hommages à l’Ecole de Tunis et feu Azzeddine Alaïa Les Journées d’Art Contemporain de Carthage JACC se déroulent dans leur 3ème édition du 26 au 30 mai 2023 principalement à la cité de la culture de Tunisie et à la maison des arts du Belvédère. Elles sont placées cette année placée sous le slogan “L’Art, un chemin”.

Les grandes lignes de cette session ont été présentées par Samira Turki Torjmen, présidente des JACC 2023 qui a expliqué que ces journées seront marquées par une ouverture sur les différentes expressions artistiques et plastiques dans un esprit de réconciliation entre les générations d’artistes et les divers courants artistiques.

Quelque 150 artistes tunisiens et 52 autres étrangers venus de 23 pays sont attendus au cours des JACC 2023 qui aura pour invité d’honneur La Palestine

Au pavillon international, ce sont 63 œuvres qui seront visibles en plus de trois installations et une performance qui aura lieu dans l’esplanade de la Cité de la culture. L’art contemporain, dans toutes ses formes, à savoir la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, les installations, l’art de la performance et l’art vidéo sera présent.

Une exposition national présentera des œuvres d’art contemporain variées, telles que la peinture, la gravure, la photographie, la sculpture, les installations et l’art de la performance émanant de 60 artistes plasticiens tunisiens qui participeront à un concours.

Hommage à feu Azzeddine Alaïa et l’école de Tunis

Un clin d’oeil sera rendu dans le pavillon “Souviens- toi” à Azzeddine Alaïa, ancien élève de l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis (ISBAT) et célèbre sculpteur, créateur de mode et contribuant majeur au patrimoine créatif tunisien reconnu mondialement. Une grande cérémonie commémorative au styliste tunisien de renommée internationale en partenariat avec la fondation qui préserve son héritage artistique sera organisée.

En dehors des espaces de la cité de la culture, la Maison des arts au Belvèdère abritera une exposition rétrospective de 60 oeuvres du Fonds national et aussi de collections privées, visant à souligner l’expérience picturale de l’Ecole de Tunis et sa contribution à l’évolution du mouvement artistique national. Elle présentera des œuvres d’art du Fonds national ainsi que des contributions des héritiers d’artistes.

