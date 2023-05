La Startup Tunisienne WeCode lance le Challenge #1000Coders pour initier les collégiens et lycéens au monde de l’IA

La Startup Tunisienne WeCode lance le Challenge #1000Coders pour initier les collégiens et lycéens au monde de l’Intelligence Artificielle IA. WeCode lance ce défi qui vise à initier les élèves des collèges et lycées au monde numérique et à les encourager à devenir les meilleurs dans le domaine à l’avenir.

Sur tous le territoire Tunisien, les participants auront accès à des sessions de formation pour les aider à apprendre les bases de la programmation et du développement web. Les participants seront également invités à créer leur propre projet et à le présenter à la fin du défi.

“WeCode est déterminée à encourager les jeunes à acquérir des compétences solides et à saisir les innombrable opportunités que le domaine proposé” a déclaré Wala KASMI, la fondatrice de WeCode. “Nous sommes convaincus que le Challenge #1000Coders est une excellente occasion pour les jeunes de se familiariser avec les concepts de programmation et de développement web, et nous sommes impatients de voir les projets qu’ils créeront à la fin du défi.”

Les inscriptions pour le Challenge #1000Coders sont ouvertes dès maintenant et les participants peuvent se faire en ligne à travers ce lien https://forms.gle/nDz2Pid5ExUkM6pD9

Les places sont limitées, alors inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas manquer cette occasion unique de développer vos compétences numériques.

À propos de la startup : WeCode est dédiée à la promotion des compétences numériques en Tunisie et dans le monde, visant l’excellence et fournissant fondamentalement à ses membres, petits ou grands, les outils dont ils ont besoin pour optimiser leur avenir. WeCode est connue pour son association avec des partenaires internationaux comme Google, Unity, Amazon et autres…

Tekiano avec communiqué