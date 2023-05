La Levée de la décision de rétention des notes des élèves de l’enseignement secondaire est annoncée par la commission administrative de la fédération générale de l’enseignement secondaire dans la soirée du lundi 22 mai 2023.

un accord a été conclu avec le ministère de l’éducation et sera signé mardi, selon le secrétaire général de la fédération Lassaad Yaacoubi. “A l’issu de réunions “éprouvantes” de négociations, nous sommes parvenus à un accord sur les principaux points en suspens figurant dans l’accord de 2019, qui portent notamment sur la situation des enseignants suppléants, des directeurs et agrégés de la promotion de 2015″ a déclaré Yaacoubi à l’agence TAP.

“Cet accord porte également sur l’augmentation de la prime pédagogique qui a été fixée à 300 d répartie sur 3 ans à partir de janvier 2026, 2027 et 2028” a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a précisé que les résultats de cet accord sont considérés comme un seuil minimum, compte tenu de la situation économique, sociale et politique dans le pays, signalant que les notes des élèves seront remises à l’administration, outre la tenue des conseils de classes qui ont été suspendus en raison de la rétention des notes.

De son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT Abdallah El Euchi a affirmé que la commission administrative de la fédération générale de l’enseignement secondaire a achevé ses travaux et conclu un accord qui sera signé demain au siège du ministère de l’éducation.

Il a relevé que cet accord porte notamment sur la révision de la prime de la rentrée scolaire, les promotions professionnelles qui ont été gelées, outre la régularisation de la situation des directeurs d’établissements secondaires et des surveillants en leur accordant une prime et une augmentation salariale sur 3 ans, durant les années 2026, 2027 et 2028.

Tekiano avec TAP