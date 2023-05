Match EST vs US Tataouine : où regarder le match du 23 mai à Radès

Le Match EST vs US Tataouine se déroule mardi 23 mai 2023 pour le compte de la 7e journée play-off du championnat de la ligue 1 du football professionnel. La rencontre qui oppose l’Espérance ST à l’US Tataouine débute à 17H au stade de Radès.

L’arbitre Nidhal Letaief dirigera le Match espérance de Tunis vs US Tataouine à Radès et sera assisté par Yamen Melloulchi et Wassim Amara. Mejdi Belhaj Ali sera le 4e arbitre de cette rencontre, tandis que la VAR a été confiée à Haythem Kosai et Marouane Saad.

Vous pouvez regarder Match EST vs US Tataouine en direct live sur la chaine Al Kass 2.