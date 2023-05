Météo en Tunisie : Possibilité de pluies sur le centre-ouest l’après-midi

La Météo en Tunisie sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, à densément nuageux sur le centre-ouest mardi 23 mai 2023 dans l’après-midi, avec possibilité de pluies localement orageuses.

Vent relativement fort prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer agitée. Températures maximales comprises entre 22 et 27°C dans les régions côtières et les hauteurs, entre 27 et 32°C ailleurs et aux alentours de 37°C dans l’extrême sud.