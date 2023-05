Célébration de la journée de l’Afrique à Tunis : l’OIM organise une grande manifestation au palais des congrès

La célébration de la journée de l’Afrique se fait aussi à Tunis. Chaque année, la journée internationale de l’Afrique est célébrée le 25 mai en commémoration des accords de l’OUA/UA du 25 mai 1963, marquant la fondation de l’Organisation de l’unité africaine.

Cette journée est devenue une tradition fortement enracinée dans l’ensemble des pays africains, célébrée chaque année sous un thème particulier, cette année, avec le slogan: “Our Africa Our Future” il est question de sensibiliser aux idéaux panafricains des membres fondateurs de l’OUA et d’éduquer la population à l’histoire de l’Afrique, tout en façonnant le récit et le parcours du continent vers la réalisation de son développement socio-économique et politique pour ‘l’Afrique que nous voulons’.

L’Organisation Internationale pour les Migrations en Tunisie (OIM Tunisie) organise à cet effet, en partenariat avec le Groupe des Ambassadeurs africains un événement festif pour célébrer la Journée de l’Afrique mercredi 24 mai 2023 au palais des Congrès de Tunis.

L’OIM souhaite célébrer cette journée en Tunisie en organisant des activités culturelles et scientifiques. Au programme : théâtre, musique et une “Foire des Traditions Africaines” dédiée au patrimoine culturel des nations africaines représentées en Tunisie. De plus, 2 tables rondes sur le thème de la cohésion sociale, de l’intégration socio-économique et de la mixité sont prévues. Un atelier de peinture sera également animé par des artistes tunisiens et migrants.

L’OIM qui œuvre pour une migration sûre et ordonnée qui puisse être bénéfique pour tous, indique que cette initiative vise à favoriser le rapprochement entre les peuples africains de toutes les régions du continent et à contribuer au renforcement des liens sociaux.

La Célébration de la journée de l’Afrique à Tunis au Palais des congrès est transmise en direct live que la page Facebook de l’OIM Tunisie.

Tekiano avec OIM Tunisie