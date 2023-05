Match Fiorentina – Inter Milan : Où regarder la finale de la coupe d’Italie du 24 mai 2023?

Le match Fiorentina – Inter Milan sera joué mercredi 24 mai 2023 pour le compte de la finale de la Coupe d’Italie. Le Match Fiorentina – Inter Milan se joue à 21H (Heure Française) au stadio Olimpico à Roma.

La Fiorentina et l’Inter Milan sont tous les deux qualifiés pour une une finale dans une compétition majeure de l’UEFA en plus de AS Roma. Pour la première fois depuis la saison 1997/98, trois clubs italiens vont disputer en même temps la finale de grandes rencontres européennes.

Vous pouvez regarder le Match Fiorentina – Inter Milan en direct live sur les chaines AD Sports Premium 1, L’Equipe TV, DAZN 2 Espagne, Sport TV 1, DAZN 1 Allemagne et Canale 5.

Tekiano