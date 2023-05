La météo en Tunisie est marquée par des pluies isolées et locales sont attendues au sud-est et l’après-midi du vendredi 26 mai 2023 sur les hauteurs ouest. Temps dégagé sur le reste des régions. Atténuation relative de la vitesse du vent pour atteindre 40km/h.

Mer agitée à l’est du pays et moutonneuse au nord. Les températures maximales varient entre 20 et 25 degrés sur les régions côtières et sur les hauteurs et entre 25 et 30 degrés sur le reste des régions.