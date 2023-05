L’École Polytechnique de Sousse et AIESEC in Tunisia organisent MeetUp Pro 1.0

L’École Polytechnique de Sousse et AIESEC in Tunisia – Sousse organisent l’événement MeetUp Pro 1.0 mercredi 07 juin 2023 qui se veut une manifestation incontournable pour booster votre carrière. MeetUp Pro 1.0 est plus qu’un simple événement, précisent les organisateurs. C’est une plateforme dynamique qui rassemble les esprits les plus brillants et les professionnels les plus motivés.

Cet événement vise à rassembler les entreprises, les professionnels et les récents diplômés de la région de Sousse pour une expérience ouverte et inclusive. Au cours de cette journée les étudiants auront accès à des ateliers animés par des experts renommés, couvrant une multitude de domaines.

Des sujets tels que la gestion du temps, la communication efficace, le leadership et bien d’autres seront abordés. Ces connaissances permettront aux chercheurs d’emploi de se démarquer et de prendre une longueur d’avance dans leur carrière.

En plus du réseautage, Meetup Pro 1.0 offre des opportunités d’emploi. De plus, des présentations captivantes seront données par des professionnels, des discussions stimulantes et l’opportunité d’établir des liens significatifs avec des personnes partageant les mêmes centres d’intérêts.

Que vous cherchiez à élargir votre réseau, à rechercher un mentorat ou à explorer de nouvelles perspectives de carrière, cet événement offre une plateforme unique aux professionnels et aux diplômés récents de la région de Sousse pour se connecter, échanger des idées et créer de nombreuses opportunités.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook Aiesec in Tunisia – Sousse.

