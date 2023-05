Le film Spider-Man Across the Spider-Verse au cinéma en Tunisie dès le 31 mai

Le film Spider-Man Across the Spider-Verse est projeté dans les salles de cinéma en Tunisie dès le 31 mai 2023. Le nouveau Spider-Man , un film de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson, est très attendu par les fans de l’homme araignée. Il vient à la suite du du film Spider-Man : New Generation.

D’une durée de 2 heures et 20 minutes, le film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse pourrait se présenter comme le plus long jamais produit par un studio hollywoodien, à savoir Sony. Son prédécesseur Spider-Man: New Generation d’une durée de presque 2heures avait remporté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2019.

Bande-annonce du film Spider-Man : Across the Spider-Verse :

Synopsis du film Spider-Man : Across the Spider-Verse : Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

Le Cinémadart à Carthage vous propose de regarder le film d’animation Spider-Man : Across the Spider-Verse mercredi 31/05 à 17h, vendredi 02/06 à 17h, samedi 03/06 à 15h et lundi 05/06 à 17h. Le film sera projeté dans les salles de Pathé Tunisie et plusieurs autres salles de cinéma en Tunisie.

Tekiano