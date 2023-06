Les Ressources Naturelles en Tunisie et les Changements Climatiques, thème d’un séminaire à la CST (Programme)

Les Ressources Naturelles en Tunisie et les Changements Climatiques est le thème d’un séminaire proposé par la Cité des Sciences à Tunis (CST) en marge des célébrations de la Journée Mondiale de l’Environnement. La manifestation sera organisée sur deux jours, vendredi 09 et samedi 10 juin 2023. Ce séminaire est structuré autour de cinq sessions thématiques portantes sur des questions relatives à l’atmosphère, l’eau, le sol et la biodiversité, précise la CST.

La cité des Sciences de Tunis informe que l’accent sera mis sur l’impact des changements climatiques en Tunisie sur les ressources naturelles en plus des approches innovantes développées en matière d’adaptation aux changements climatiques dans ces différents secteurs.

Des Experts et des parties prenantes à l’échelle nationale participeront à cette rencontre, notamment les représentants des ministères en charge de l’environnement, de l’eau et de l’agriculture, des Experts en environnement et des membres de la société civile. Ils interviendront à travers des communications afin d’enrichir les débats.

Programme du séminaire Ressources naturelles et changements climatiques en Tunisie les 8 et 9 juin 2023:





Par ailleurs, la Cité des Sciences à Tunis a également ouvert les portes de ce séminaire aux entreprises et aux Startups éco-innovantes sélectionnées suite à un appel à participation, afin d’exposer leurs projets dans la foire d’éco-innovation qui aura lieu le 9 juin 2023 à la Cité des Sciences à Tunis.

L’entrée est gratuite à la CST au grand public.

Tekiano avec CST