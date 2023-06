Météo en Tunisie : Chutes de pluies éparses et orageuses sur le nord et le centre

La Météo en Tunisie est marquée jeudi 01 juin 2023 par des chutes de pluies éparses et orageuses sur le nord, le centre et localement le sud et qui seront parfois abondantes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales oscilleront entre 19 et 24°c dans le nord et le centre et seront entre 25 et 29°c dans le sud, atteignant 33°c à El Borma et Borj El Khadra.

Le vent sera faible à modéré et devenant relativement fort lors de l’apparition des nuages orageux. La mer sera peu agitée à houleuse.