Météo en Tunisie : Temps nuageux sur la plupart des régions

Le temps se caractérise ce vendredi 02 juin 2023 par des nuages passagers sur la plupart des régions. Les nuages seront progressivement denses l’après-midi sur le nord et les régions ouest, avec des pluies éparses et orageuses.

Ces précipitations seront parfois abondantes sur le centre ouest, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM)

Le vent soufflera faible à modéré se renforçant relativement lors de l’apparition de cellules orageuses et la mer sera généralement peu agitée.

Les températures maximales seront comprises 22 et 27 degrés dans le nord, le centre et sur les côtes Sud-Est et oscilleront entre 29 et 35 degrés sur le reste des régions.