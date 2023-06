OPPO et Roland-Garros 2023 : Une collaboration inspirante alliant technologie et passion du tennis

Roland-Garros 2023, l’événement incontournable du tennis sur terre battue, se déroule du 22 mai au 11 juin à Paris. Pour sa cinquième année consécutive en tant que partenaire premium du tournoi, OPPO capturera une fois de plus des moments inspirants sur et en dehors du terrain en utilisant ses technologies d’imagerie professionnelle et les apportera aux fans de tennis du monde entier.

Construite sur une base de valeurs partagées, la collaboration d’OPPO avec Roland-Garros a donné vie au lien puissant entre la technologie et le sport, élargissant l’impact de ce sport passionnant dans le monde entier au cours des quatre dernières années. OPPO utilise les technologies d’imagerie professionnelle et haut de gamme pour capturer les athlètes, les fans et d’autres étincelles d’excitation sur et en dehors du terrain.

En tant qu’événement sur terre battue le plus prestigieux au monde, Roland-Garros est rempli de moments inspirants et d’un esprit qui incite des générations de fans de tennis à suivre leur passion avec plus de positivité et de confiance. Le professionnalisme d’OPPO et sa capacité à créer des produits avec une technologie de pointe correspondent parfaitement aux performances professionnelles constatées jour après jour sur les courts. En collaboration avec Roland-Garros, OPPO se réjouit de permettre aux fans de mieux assister, vivre et partager des moments précieux tout au long du tournoi et d’apporter le charme du jeu au monde à Roland-Garros 2023.

Pendant le tournoi, OPPO accueillera à nouveau la galerie de photos RG x OPPO, présentant des moments inspirants capturés par les derniers smartphones phares d’OPPO, notamment OPPO Find N2 Flip. À travers la “Photo du Jour”, OPPO continuera également d’apporter quotidiennement le meilleur coup ou le meilleur geste aux fans via les plateformes numériques de Roland-Garros.

Avec son crédo “Inspiration Ahead”, OPPO travaillera en étroite collaboration avec Roland-Garros pour apporter plus de passion et d’inspiration au tennis grâce à ses appareils et technologies de pointe tout en permettant aux fans du monde entier de mieux suivre et de profiter de l’édition de cette année.