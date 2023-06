E-Houwiya : Lancement du service USSD sur le téléphone portable

Le ministère des Technologies de la Communication propose aux Tunisiens qui ont activé leur E-Houwiya (Mobileid) et créé leur portefeuille électronique un service USSD accessible via téléphone portable. Il suffit de composer le code *1717# avec l’un des trois opérateurs de télécommunications.

À partir de ce jeudi 1er juin, ce service permettra d’accéder à deux types d’informations. D’une part, il fournira les données relatives à l’identité numérique d’une personne, telles que son numéro et la date d’expiration. D’autre part, il permettra également d’obtenir des informations spécifiques au portefeuille électronique, telles que le numéro de compte et le solde disponible.

Pour accéder à la liste des services liés à E-Houwiya (carte d’identité nationale tunisienne) et au portefeuille électronique, il vous suffit d’utiliser votre téléphone portable et de composer le service *1717#. Ensuite, vous pouvez choisir l’option 1 pour l’E-Houwiya et l’option 2 pour le portefeuille électronique.

Cette nouvelle prestation s’inscrit dans le cadre du développement des services numériques et vise à promouvoir l’inclusion numérique et financière pour tous les Tunisiens.