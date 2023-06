Tunisie – Bac 2023 : Répartition des futurs bacheliers par section, le nombre de filles dépasse celui des Garçons

La Bac 2023 débute aujourd’hui, mercredi 07 juin 2023 en Tunisie avec l’épreuve de Philosophie, et ce sont 137906 élèves qui passent les épreuves de la session principale du baccalauréat dont les résultats seront annoncés le 25 juin.

Les épreuves se dérouleront les 7, 8, 9, 12, 13 et 14 juin en cours dans 584 centres d’examens à travers le pays contre 578 centres en 2022. Le nombre de candidats au baccalauréat en 2023 a enregistré une hausse de 2941 élèves par rapport à 2022.

82% du total des candidats sont inscrits dans les établissements publics, soit 112573 élèves contre 18539 candidats du secteur privé (13%) et 6794 candidatures libres (5%).

D’après les mêmes chiffres avancés par le ministère de l’éducation Tunisien, la session de 2023 enregistre une hausse du nombre de candidats:

– dans la section lettres (27149 élèves contre 26931 élèves en 2022),

– la section économie gestion (48260 contre 45655 en 2022),

– la section sciences techniques (17249 contre 17156 en 2022)

– et la section sciences de l’informatique (9282 contre 8252 en 2022).

En revanche, le nombre de candidats a baissé:

– dans la section mathématiques (8673 en 2023 contre 8785 en 2022),

– la section sciences expérimentales (25987 en 2023 contre 26554 en 2022)

– et la section sport (1306 en 2023 contre 1632 en 2022).

Ainsi, 35% des candidats appartiennent à la section économie gestion, 20% appartiennent à la section lettres, 19% à la section sciences expérimentales, 12% à la section sciences techniques, 7% à la section sciences de l’informatique, 6% à la section mathématiques et seulement 1% des candidats appartiennent à la section sport.

Par ailleurs, 61% des candidats sont des filles (84547) et 39% sont des garçons (53359).

Les chiffres montrent que le nombre de filles dépasse le nombre de garçons dans la section lettres (19798 filles contre 7351 garçons), la section mathématiques (4740 filles contre 3933 garçons), la section sciences expérimentales (20084 filles contre 5903 garçons) et la section économie gestion (29635 filles contre 18625 garçons).

En revanche le nombre de garçons dépasse le nombre de filles dans les sections sciences techniques (10816 garçons contre 6433 filles), sciences de l’informatique (5950 garçons contre 3332 filles) et sport (781 garçons contre 525 filles).

S’agissant des mesures spécifiques, 14 candidats détenus passeront l’examen du baccalauréat en prison, 471 bénéficieront de temps supplémentaire, 47 auront les sujets des examens écrits en braille, 91 recevront des copies avec des écritures agrandies, 5 profiteront de la traduction en français des sujets de la philosophie pour les sections scientifiques et l’histoire et géographie pour la section économie et gestion. Un seul candidat aura le droit d’utiliser la tablette.

A noter que la session de contrôle du baccalauréat aura lieu les 03, 04, 05 et 06 juillet 2023 et les résultats définitifs seront annoncés dimanche 16 juillet.

Tekiano avec TAP