LG lance la campagne “Yalla Green” pour un avenir écologique meilleur

LG a adopté des mesures significatives pour soutenir les initiatives écologiques mondiales, convaincue que la durabilité environnementale est essentielle pour ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous.

Dans la région du Moyen-Orient, LG Arabie saoudite a concrétisé l’engagement de l’entreprise en matière de préservation de l’environnement en lançant un projet de responsabilité sociale d’entreprise axé sur la plantation d’arbres en partenariat avec la campagne “Yalla Green” plus tôt cette année. L’objectif de cette initiative est de promouvoir l’efficacité énergétique et de contribuer à un avenir plus écologique, plus vert.

La campagne “Yalla Green”, qui signifie “allons-y ensemble” en arabe, met en évidence l’importance de l’efficacité énergétique en introduisant une gamme de solutions d’air vert labellisées SEER. Cette initiative vise à attirer l’attention sur les avantages de l’efficacité énergétique et à encourager son adoption.

En accord avec les objectifs de la vision 2030 du gouvernement saoudien, la disponibilité des produits de climatisation écoénergétiques de LG met en évidence son engagement inébranlable envers la préservation des ressources naturelles et la réduction des émissions de carbone.

Les événements de plantation de l’entreprise ont suscité une réponse positive de la part des employés et des bénévoles de LG, qui ont participé en nombre important.

En effet, cette initiative soutient non seulement le développement communautaire, mais elle éduque également les clients sur les meilleures pratiques de conservation de l’énergie.