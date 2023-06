Torchi Food Awards : Une compétition pour élire le meilleur restaurant et fast-food tunisien

Une compétition pour élire le meilleur restaurant et fast-food tunisien est lancée par Torchi Food Media. Dénommée Torchi Food Awards, elle vise à récompenser et soutenir celles et ceux qui proposent le meilleur de la scène culinaire tunisienne.

Les “Torchi Food Awards” visent à créer des liens forts et crédibles entre les acteurs du fooding en Tunisie tout en labelisant et célébrant les meilleurs restaurants de spécialité du pays.

La compétition sera divisée en plusieurs catégories dédiée au meilleur Burger, Pizza, Pâtes mais aussi Kafteji, Couscous, Makloub et bien d’autres. Le but étant, valoriser la scène culinaire tunisienne et ses acteurs mais aussi le patrimoine culinaire tunisien, levier stratégique du développement du tourisme et du made in Tunisia.

Comment participer à Torchi Food Awards?

Un appel à candidatures sera lancé. Les candidatures seront reçues à partir du mois d’Août et seront soumises à une présélection par vote des consommateurs sur le site de Torchi.

Les shortlistés recevront par la suite la visite d’un jury d’experts objectifs et neutres dans le monde culinaire notamment des chefs de renom.

La cérémonie de remise des prix de “Torchi Food Awards” est prévue pour fin 2023. Les finalistes et les lauréats seront honorés lors d’un évènement qui promet d’être pimenté célébrant la passion et l’innovation dans la gastronomie tunisienne.

Une fois le prix obtenu, l’enseigne la gardera pendant un an sous conditions et une visite pendant l’année sera effectuée pour garantir la qualité.

Torchi Food Awards est organisé par le média communautaire Torchi qui a pour objectif de promouvoir la culture culinaire tunisienne. Ce prix culinaire tunisien ambitionne de créer des liens forts et crédibles entre les acteurs du fooding en Tunisie tout en labelisant et célébrant les meilleurs restaurants de spécialité du pays.

