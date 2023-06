Match Manchester City vs Inter Milan : Où regarder la finale de ligue des champions ?

Le Match Manchester City vs Inter Milan se déroule samedi 10 juin 2023 dans le cadre de la finale Ligue des Champions. Le Match Manchester City vs Inter Milan se joue à 20h au stade Atatürk Olympic Stadium.

Les Milanais viennent tout juste e remporter la Coupe d’Italie face à la Fiorentina (2-1). Manchester City est en pôle position championnat britannique devant Arsenal. Il ne leur manque que le trophée de l’UEFA Champions League pour compléter le palmarès de la saison 2023.

Vous pouvez regarder le match Manchester City vs Inter Milan sur les chaines beinsports Premium 1, La 1, Movistar Liga de Campeones, TF1, Canal+, Canal+ Foot, Sky Sport Autriche 1, DAZN 1 Allemagne, Sky Sport Uno et Canale 5. Lien streaming du Match Manchester City vs Inter Milan sur TF1 Replay.

Tekiano