Tunisie – Bac 2023 : épreuve de Français pour toutes les sections

Les Futurs bacheliers du Bac 2023 en Tunisie ont passé vendredi 09 juin, l’épreuve du Français. Une des épreuves les plus attendues par les internautes qui testent pour plusieurs d’entres eux leurs connaissances en français en tentant de passer cet examen.

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les documents en PDF de l’épreuve de français du Bac 2023 relatifs aux sections scientifiques (Mathématiques, sciences expérimentales, économie et gestion et sciences de l’informatique), section Techniques, section Lettres et section Sport.

épreuve Français – Sections Lettres – Bac 2023:

Télécharger (PDF, 814KB)

épreuve Français – Section Sciences Techniques – Bac 2023:

Télécharger (PDF, 758KB)

épreuve Français – Sections Scientifiques (Mathématiques, sciences expérimentales, économie et gestion et sciences de l’informatique) – Bac 2023:

Télécharger (PDF, 804KB)

épreuve Français – Sections Sport – Bac 2023:

Télécharger (PDF, 705KB)

Tekiano