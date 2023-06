Après Google, Meta lance son générateur de musique avec l’IA. Rappelez-vous, au début de l’année 2023, Google nous faisait découvrir son merveilleux outil MusicLM, un outil d’IA (Intelligence artificielle) capable d’inventer de la musique à l’aide d’un texte, précisément à partir d’une description textuelle, en fredonnant une chanson ou une mélodie et en énumérant les instruments de musique à inclure dans la chanson et les styles musicaux.

Aujourd’hui, le géant Meta , firme américaine de Mark Zuckerberg propriétaire entre autres de Facebook, Instagram et WhatsApp, annonce qu’il lance à son tour son générateur de musique avec l’IA intitulé ‘Music Gen’.

Cet outil adopte la même façon de faire de Google et de MusicLM et invente de la musique en fredonnant une mélodie ou à partir d’un texte comme il est démontré dans le tweet suivant et dans le site partagé proposant plusieurs créations.

Meta has released its latest generative AI model, called ‘MusicGen’.

It uses text or melody prompts to create all new music.

Tell MusicGen the type of track you want and it’ll come out with variations outputs.

Samples: https://t.co/kS5ShrbuV6 pic.twitter.com/YgnNKJa0Cj

— Johnny.ai (@TheJohnnyAI) June 13, 2023