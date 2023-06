Découvrez comment l’iPhone vous offre la possibilité de surveiller votre chien ou votre chat

Lors de la WWDC 2023, Apple a dévoilé son concept visant à transformer vos iPhones en caméras de surveillance pour nos animaux de compagnie. Cette idée se concrétise par l’ajout de deux nouvelles plateformes dans la mise à jour iOS 17. Apple s’adresse aux développeurs en leur offrant ces outils pour créer des applications dédiées à cette fonctionnalité.

Pour commencer, il convient de se familiariser avec DockKit, un outil de développement spécialement conçu pour la création d’applications destinées aux supports motorisés pour téléphone. Ces supports permettent au téléphone de modifier l’angle de prise de vue grâce à un mécanisme intégré.

De cette manière, il devient possible de “suivre automatiquement les sujets en vidéo en direct dans un champ de vision à 360 degrés et de prendre le contrôle direct du support pour personnaliser le cadrage”, indique le géant technologique.

Avec cette innovation, les développeurs ont également accès à un deuxième outil appelé Animal Body Pose. Cette interface de programmation permet d’identifier et de suivre les animaux à l’aide de l’appareil photo de l’iPhone. Elle peut reconnaître les poses habituelles de nos chiens et chats, comme assis, couché, ou réclamant de la nourriture. De plus, le logiciel est même capable de suivre simultanément deux animaux.

Apple souhaite que les développeurs utilisent ces deux plateformes en combinaison pour créer une application de surveillance des animaux. Cependant, cette idée soulève un problème majeur : il faudra avoir deux iPhones. On peut envisager de laisser un ancien smartphone à la maison et d’utiliser un modèle plus récent que vous emporterez avec vous.

En effet, Apple promet une utilisation très pratique de cette fonctionnalité en déclarant : “Imaginez que vous ayez laissé votre chien ou votre chat seul à la maison pendant que vous alliez au travail. Lorsque vous rentrez chez vous, vous découvrez un véritable désastre. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez comprendre ce qui s’est passé et voir ce que vos animaux de compagnie ont fait tout au long de la journée”.