Le Palais Ennejma Ezzahra abrite une série de concerts intitulée “Musiciens de Tunisie” qui s’organise pour une nouvelle édition, du 20 au 23 juin 2023. Des artistes tunisiens talentueux sont invités à se produire dans le cadre magnifique de ce palais situé à Sidi Bou Said.

Au programme de cet événement annuel qui met en avant la crème des artistes tunisiens, 4 soirées festive, au grand bonheur des mélomanes. Les différents concerts débutent à 20H.

Programme de “Musiciens de Tunisie” 2023 du 20 au 23 juin :

La soirée d’ouverture sera assurée par la chanteuse Maram Bouhbel mardi 20 juin 2023 qui présentera le spectacle “La magie de l’opéra “. Maram Bouhbel est une Mezzo-soprano tunisienne, diplômée de l’institut supérieur de Musique de Tunis et spécialiste en chant lyrique. Le concert traite des airs et des chansons lyriques de l’époque baroque, classique et romantique des compositeurs différents comme Tchaïkovski ou Gounod.

La soirée du mercredi 21 juin 2023 sera animée par le saxophoniste Riadh Sghaier, qui propose un spectacle intitulé “Saxo Chantant”. Le musicien tunisien, arrangeur et principal interprète du spectacle, sera accompagné par un trio de Solistes au piano, violon et percussions et un duo à la chorale.

Le oudiste et compositeur tunisien Seif bennia proposera jeudi 22 juin 2023 le spectacle “Au Fond de Mon âme”. Il s’agit là d’une promenade dans l’univers musical de l’artiste. Les compositions et arrangements de Seif embrassent l’univers de la musique classique et contemporaine accompagné du Circles Strings Quintet.

La Soirée de clôture sera assurée par la chanteuse lyrique Alia Sellami et le groupe South Mood vendredi 23 juin 2023. Alia Sellami présentera le spectacle “South Mood” avec les musiciens de ce groupe qui sont issus de la magnifique Scène de Jazz tunisienne, riche aussi d’un patrimoine musical traditionnel et populaire puissant qui ne manquera pas d’apparaitre en filigrane tout au long du concert.

La manifestation musicale annuelle “Musiciens de Tunisie” a été lancée en mai 2007 et offre l’occasion à de nombreux musiciens tunisiens, compositeurs ou interprètes, de présenter leurs projets musicaux et de faire prévaloir et approfondir leurs idées artistiques.

Les billets des différents spectacles de l’évènement “Musiciens de Tunisie” sont disponibles pour le vente en ligne sur le site de la CMAM (Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes) et aussi aux guichets d’Ennejma Ezzahra.

