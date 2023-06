Championnat d’Afrique de boules lyonnaises et RAFFA en Tunisie : un événement sportif durable

La Tunisie accueille le championnat d’Afrique de boules lyonnaises et de RAFFA, avec la participation de plus de mille joueurs originaires de 12 pays. La compétition se déroulera du 16 au 22 juin 2023 aux espaces du parc Essâada à La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis.

Les pays participants à ce tournoi comprennent la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Cameroun, Djibouti, l’Égypte, l’Île Maurice, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, le Soudan et le Togo. Plus de 100 joueurs de pétanque sont attendus.

L’objectif principal du tournoi est de promouvoir le développement durable, le tourisme et l’environnement. La sélection nationale tunisienne est déterminée à briller et à remporter la compétition.

La présidente de la Fédération Tunisienne de Boules et Pétanque, Zohra Smaali, a souligné que l’événement combine des dimensions sportives, touristiques et environnementales, mettant en avant les efforts de l’autorité de tutelle, de la société civile et des étudiants subsahariens.

Le représentant de la Confédération africaine de RAFFA a expliqué que la Tunisie a été choisie en raison de ses spécificités culturelles et que la compétition sera qualificative pour le championnat du monde en France prévu en novembre 2023.

Tekiano avec TAP