IA : Une nouvelle chanson des Beatles sera bientôt publiée

Lors d’une récente interview sur l’émission Today de la BBC Radio 4, Paul McCartney a révélé que la voix de John Lennon avait été extraite d’une ancienne démo et utilisée, à l’aide de l’intelligence artificielle, pour compléter une chanson inachevée.

Les Beatles sont universellement reconnus comme le groupe le plus influent de tous les temps. Cependant, lorsque John Lennon a quitté le groupe avant son tragique décès en 1980, les fans sont restés sur leur faim. Heureusement, grâce à l’intelligence artificielle, il semble que le légendaire groupe de rock britannique n’a pas encore dit son dernier mot en matière de musique.

Dans une interview avec Martha Kearney, Sir Paul McCartney a partagé des détails sur l’enregistrement du dernier album des Beatles. Il a expliqué : “Lorsque nous avons commencé à travailler sur cet album, nous avions une démo de John. Grâce à l’intelligence artificielle, nous avons pu purifier sa voix et l’incorporer au mixage de l’album, de la même manière que nous le ferions normalement. Cela nous a donné une certaine flexibilité. C’est à la fois excitant et un peu effrayant, et nous verrons où cela nous mènera.”

La chanson en question est intitulée “Now And Then” et elle est décrite comme une triste chanson d’amour qui aborde des regrets personnels. Les Beatles ont initialement tenté d’enregistrer cette chanson lors des sessions d’Anthology, mais apparemment George Harrison n’était pas satisfait du résultat. Dans une interview accordée à Q Magazine, Sir Paul McCartney a révélé que le guitariste avait qualifié la chanson de “nulle” et avait exprimé son désintérêt à travailler dessus.

En effet, ce ne serait pas la première fois que les Beatles explorent l’utilisation de l’intelligence artificielle. Selon les informations, McCartney est devenu intéressé à l’IA après la sortie du documentaire sur les Beatles intitulé Get Back, réalisé par Peter Jackson en 2021. Dans cette série en trois parties, le monteur de dialogues Emile de la Rey aurait utilisé des techniques d’intelligence artificielle pour “extraire” les voix à partir des enregistrements existants. Maintenant, il reste à voir si ce “dernier” titre des Beatles rencontrera le même succès que leurs précédents chefs-d’œuvre.