The Flash : Un nouveau film sur les super-héros de l’univers DC Comics au Cinéma

Le Film The Flash , un nouveau long-métrage de science-fiction centré sur un super-héros de l’univers des DC Comics est projeté dans les salles de Cinéma de Tunisie. The Flash d’une durée de 2h24 est réalisé par l’américain Andy Muschietti avec Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon et Michael Keaton.

Il est question de voyage dans le temps dans ce 13ème film de de l’univers cinématographique DC. The Flash, le personnage ultrarapide dont le super pouvoir est la capacité de se déplacer à très grande vitesse en plus de la super régénération de ces cellules, tentera de modifier sa réalité.

On retrouve aussi dans ce nouvel Opus , Batman, alias Bruce Wayne, l’homme chauve-souris interprété par Michael Keaton qui enfile à nouveau la cape noire 31 ans après la sortie de Batman : Le Défi et aussi le Général Zod, ennemi juré de Superman et Supergirl…

Bande-annonce du film The Flash :

Synopsis du film The Flash : Les réalités s’affrontent dans THE FLASH lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l’avenir, et Barry se retrouve pris au piège d’une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantir la planète, et où les super-héros ont disparu.

À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré, qui n’est pas forcément celui qu’il recherche. Barry s’engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu’il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l’univers ?

Vous pouvez regarder le film The Flash à partir du 14 juin 2023 au Cinémadart Carthage, Pathé Tunis, Azur City, Sousse, Cinéma Le Colisée et dans plusieurs autres salles de Cinéma de Tunisie.

S.B.