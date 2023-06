Jeux Africains de Plage JAP Hammamet 2023 : un événement sportif d’envergure se prépare

Les Jeux Africains de Plage (JAP) se déroulent dans leur 2ème édition à Hammamet du 23 au 30 juin 2023. Baptisés JAP Hammamet 2023 c’est un événement sportif d’envergure qui se prépare comprenant 16 disciplines pour hommes et femmes et organisé pour la première fois en Tunisie.

Sont attendus pas moins de 53 pays membres de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA), et plus de 1000 athlètes qui auront l’occasion de découvrir la Tunisie et prendre part à 16 disciplines sportives dont quelques unes seraient qualificatives aux Jeux Mondiaux de plage prévus du 5 au 15 août 2023 à Bali en Indonésie.

Près de 300 personnalités sportives et olympiques africaines et internationales sont aussi attendues, et à leur tête Robin Mitchel, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO), Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA) ainsi que des représentants du Comité International Olympique (CIO), du programme de solidarité olympique.

Spot de JAP Hammamet 2023

Le Comité national olympique tunisien (CNOT) et Comité d’organisation des 2es jeux africains de plage JAP-Hammamet 2023 (COJAP), a dévoilé l’identité de l’artiste qui assurera la cérémonie d’ouverture des jeux. Il s’agit de la “star” de la chanson tunisienne et arabe, Lotfi Bouchnak.

La cérémonie d’ouverture prévue pour vendredi 23 juin à Hammamet, coïncidera avec la célébration de la Journée olympique, placée sous le signe de “L’Afrique Solidaire”. Un spectacle international gratuit ainsi que de nombreux cadeaux de sponsors seront au rendez-vous, lit-on sur la page officiel de cet événement sportif.

