Météo en Tunisie : Hausse des températures attendue

La Météo en Tunisie est caractérisée par une hausse des températures attendue ce vendredi 16 juin 2023. Les températures maximales oscilleront entre 27et 32 degrés dans le nord et le centre et se situeront entre 33 et 37 degrés dans le sud avec apparition de coup de sirocco local.

Le temps sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie (INM).

L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes et la mer sera très agitée à agitée.