L’Université de Sfax lance avec l’Université de Rostock un master en recyclage et économie circulaire. Ce programme de master en anglais, en recyclage des déchets solides et économie circulaire est prévu pour l’année 2023-2024. Il est précisé qu’il est lancé par l’Institut Supérieur de Biotechnologie (ISBS) de l’Université de Sfax, en collaboration avec l’Université de Rostock en Allemagne, une première en Tunisie.

Ce master offre aux étudiants tunisiens et internationaux, un programme axé sur les techniques de recyclage des déchets solides et de l’économie circulaire, des concepts bien qu’ils soient présents dans les stratégies environnementales, restent encore loin d’être traduits dans la pratique.

L’objectif principal de ce nouveau programme de master est de former des professionnels, développer des connaissances et fournir des solutions aux énormes défis de la gestion des déchets et du contrôle de la pollution dans le contexte de l’économie circulaire.

Les études sont conçues pour préparer les diplômés aux stratégies de développement et aux solutions et technologies appropriées basées sur des connaissances ainsi que sur la recherche de méthodes durables.

Une fois formés et armés des connaissances techniques et scientifiques, les diplômés peuvent travailler de manière constructive dans les domaines de la gestion des déchets et de l’économie circulaire, des industries de recyclage, du conseil, de l’exploitation de services et d’installations de gestion des déchets ainsi que de l’évaluation et de l’assainissement des sites contaminés, des institutions de finance et des organisations internationales.

Les professions visées par ce master sont entre autres les trieurs et répartiteurs de matériaux, les gestionnaires du recyclage et des déchets solides, les développeurs de technologies, les concepteurs de produits recyclés (fabricants de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés), les chefs de projet environnementaux, les contrôleurs de gestion environnementale, les créateurs de start-up Green Tech et les experts en gestion des déchets et en économie circulaire.

La problématique de gestion des déchets solides incarne toujours, selon les organisations de la société civile, la mauvaise gouvernance locale et l’inefficacité des politiques environnementales locales.

Les étudiants éligibles peuvent s’inscrire, dès maintenant à ce programme de master nouvellement inauguré à l’ISBS-Tunisie via le lien (https://urlz.fr/mdlE), indique l’Institut sur sa page officielle Facebook. Le nombre d’étudiants en année est fixé entre 15 et 20 au maximum.

Tekiano avec TAP