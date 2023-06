Match Amical : Lien streaming du match Tunisie vs Algérie du 20 juin

Le match Tunisie vs Algérie se joue mardi 20 juin 2023 au stade du 19 Mai 1956 dans la ville d’Annaba (Algérie). Le match Amical opposant les Aigles de Carthage aux Fennecs se joue à partir de 20H.

Le match de Tunisie face à l’Algérie est un match de préparation qu’l faut prendre avec beaucoup plus de sérieux. “On est appelé à faire une réaction d’orgueil pour défendre la réputation du football tunisien. Les joueurs en sont conscients et ils sont appliqués et décidés à livrer une bonne prestation” a déclaré le sélectionneur national tunisien Jalel Kadri.

Le match Tunisie vs Algérie sera diffusé en direct live sur la chaine Watania 2 et sur la chaine nationale algérienne. Lien streaming match Tunisie vs Algérie http://www.watania2.tn/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%80%D8%A7%D8%B4%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89

